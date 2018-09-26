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Adriana Lima: Türk kadınları güzel makyaj yapıyor

Metin Hara’yla evlilik hazırlığında olan Adriana Lima, New York Moda Haftası’nda Türk kadınları hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 07:58..
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Adriana Lima: Türk kadınları güzel makyaj yapıyor

Sevgilisi Metin Hara'dan sonra Türkiye'ye daha büyük bir ilgi duyan Adriana Lima, Türkiye’ye ve Türk kadınları hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"KENDİLERİNİ OLDUKLARI GİBİ KABUL EDİYORLAR"

Brezilyalı model, “Türk kadınlarının gözleri öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum, kadınların kendilerini oldukları gibi kabul ettikleri ve güzel görünmek ve iyi hissetmek için çaba sarfettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum.

"TÜRK KAHVESİ İÇERİZ"

Türkiye'ye ilk olarak 10 yıl önce geldim ve İstanbul’u çok sevdim. Yemeklere bayıldım, özellikle baklava ve kaymak favorimdi. Türk kahvesini çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde Türk kahvesi yapmayı öğrendim ve evimde Türkiye'den aldığım Türk kahvesini tüm misafirlerime yapıyorum. Lokum da vazgeçilmezlerim arasında” diye konuştu.

Adriana Lima: Türk kadınları güzel makyaj yapıyor

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