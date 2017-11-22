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AF Örgütü Başkanı Kılıç'ın tutukluluk hali devam edecek

Büyükada davasında 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Taner Kılıç hakkında karar verilerek, duruşma 2018'e ertelendi.

22.11.2017 - 23:12
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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasında, Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

AF Örgütü Başkanı Kılıç'ın tutukluluk hali devam edecek

DURUŞMA ERTELENDİ

İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dosyası bu dava dosyası ile birleşen, ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın avukatları da müvekillerinin tahliyelerini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kılıç'ın üzerine atılı suçun niteliği, HTS kayıtları gibi nedenleri dikkate alarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bazı tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerini kaldıran heyet, duruşmayı 31 Ocak 2018'e erteledi.

AF Örgütü Başkanı Kılıç'ın tutukluluk hali devam edecek

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