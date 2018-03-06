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Afet konutlarında oturan vatandaşlar tapularına kavuşuyor

Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülüyor.

İHA | 06.03.2018 - 10:10..
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Alaplı Belediye Meclisinin yapılan mart ayı olağan toplantısında afet konutlarının bulunduğu alandaki gayrimenkulün bedelsiz olarak Maliye hazinesine devredilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Alaplı Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Nuri Tekin’in başkanlığında yapılan tek oturumla tamamlandı. Biri önergeyle gündeme alınan iki madde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, afet konutlarının uzun yıllardır çözüm bekleyen tapu sorunu da çözüldü. Alaplı Belediye Meclisi, afet konutlarının bulunduğu alanda yer alan Tepeköy Mahallesi 32 ada 78 parselde kayıtlı gayrimenkulün bedelsiz olarak Maliye hazinesine devredilmesini oy birliğiyle kabul etti.

"KARAR HAYIRLI OLSUN"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, afet konutları sakinlerinin yıllardır bekledikleri tapu sorununun alınan bu kararla çözüldüğünü belirterek, “15 bloktaki 150 konutun tapu sorununu hem Belediyemizi, hem de afet konutları sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde çözmek için gerekli çalışmaları yaptık ve bugün de Meclisimizde oy birliğiyle alınan kararla, konutların bulunduğu alandaki gayrimenkulün bedelsiz olarak Maliye hazinesine devrini sağladık. Bu konutlarda yaşayanlar için büyük önem taşıyan bu kararı almak bizim Meclisimize nasip oldu. Tüm Meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık tapuların düzenlenmesine geçilecek. Afet konutları sakinlerine, Belediyemize ve ilçemize bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.“ dedi.

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