Afetzedeler için dört bin konut yapılacak

Yurt genelinde 10 ilde afetzedeler için yapılacak kalıcı konutlar ve ihtiyaç duyulan tesislerin yapımı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında, Bakanlıkta protokol imzalandı.

AA

PROJE VE YAPIM İŞLERİNİ ÇEVRE BAKANLIĞI ÜSTENECEK

7269 sayılı kanun kapsamında imzalanan protokol doğrultusunda, hak sahibi afetzedeler için yapılacak kalıcı afet konutları, altyapı-üstyapı, sosyal donatılar ve ihtiyaç duyulan diğer tesislerin proje ve yapım işleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, törende yaptığı konuşmada, depremle ilgili üç dönem olduğunu, bunların afet ve deprem riskinin azaltılması, mevcut bina stokunun iyileştirilmesi ve afete müdahale olduğunu, afet ve deprem riskinin azaltılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, afete müdahale konusunda ise AFAD'ın üzerine düşeni yerine getirdiğini söyledi.

AA

4 BİNE YAKIN KONUT 2018'DE TESLİM EDLECEK

İmzalanan protokolün ise mevcut bina stokunun iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu ifade eden Akdağ, "Şu anda elimizde dört bine yakın, çeşitli şehirlerimizde depremden hasar görmüş ve yapılması gereken konut var. Çanakkale, Antalya, Malatya, Van, Bingöl, Manisa, Adıyaman, Şanlıurfa, Muğla ve Erzurum'da var. Biz bunları yerine göre diğer kurumlarla iş birliği halinde yaptırıyoruz. Bu işi en güzel biçimde yapacağına inandığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile AFAD olarak bir protokol imzaladık. İyileştirme çerçevesinde yapılacak binaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız AFAD'ın sağladığı finansmandan ve mevzuat çerçevesinde yapacak ve bunları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Dört bine yakın konutu 2018 yılı içerisinde yapıp sahiplerine teslim edeceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yerleşim yerlerine ait zemin etütleri yapacaklarını belirterek, sürece ilişkin bilgi verdi. İhaleye esas olan proje ve maliyet çalışmalarını yapacaklarını ifade eden Özhaseki, "İhalenin yapılması, daha sonra kabul aşamasında kesin hesapların yapılması işlemlerinin takibini yapacağız. Bunlar bittikten sonra da AFAD'a teslimi yapacağız." dedi.

AA

PROTOKOL İMZALANDI

Özhaseki, Türkiye'deki bütün kamu binalarının neredeyse tamamını Bakanlık olarak yaptıklarını vurgulayarak, "Şu anda da yaklaşık bin 100 civarında kamu binasının yapımı bizim Bakanlığımızın vasıtasıyla devam ettiriliyor. İşin başındayız. Sağolsun Başbakan Yardımcımız da bu konuyu uygun gördüler. İnşallah, bismillah diyerek, AFAD'la ilgili her türlü adımı atmaya hazırız. Başbakan Yardımcımıza da huzurunuz da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Akdağ ve Özhaseki, protokolü imzaladı. Törene, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.