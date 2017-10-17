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Afgan çoban: 'Bana tecavüz ettiği için bıçakladım'

Kayseri'de yanında çoban olarak çalıştığı besiciyi 36 yerinden bıçaklayarak öldüren N.A. mahkemede serbest kalmak istediğini söyledi.

17.10.2017 - 15:25
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Olay, Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Uzunyayla Şerefiye Köyü'nde geçen 25 Mart'ta meydana geldi. Yurda kaçak giren Afganistan vatandaşı N.A., ahır sahibi Rufan Demirci'yi 36 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet suçundan 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve bugün görülmeye başlanan davada Ankara Sincan Çocuk Cezaevinden Sesli ve Görüntülü (SEGBİS) ile davaya katılan N.A. işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

"SERBEST KALMAK İSTİYORUM"

N.A. tercüman eşliğinde verdiği savunmasında Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini anlatırken, şöyle dedi:
"Pınarbaşı İlçesi'ne geldiğimde Rufan Demirci beni çoban olarak işe aldı. 7 gün yanında çobanlık yaptığım Rufan Demirci bir gece beni uykudan kaldırarak bana tecavüz etti. Param olmadığı ve kimseyi tanıyamadığım için polise giderek şikayetçi olamadım.  Olay günü koyunları yaydıktan sonra ahıra döndüğümde 'Koyunlardan biri eksik, seni öldüreceğim' dedi. Ben de bunun üzerine korktum ve çalışmayacağımı söyledim. Ahırda eline aldığı bıçakla bana tecavüz etmeye kalktı. Elindeki bıçağı hamle yaparak aldım ve defalarca sapladım. Ne kadar bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Serbest kalmak istiyorum." dedi.

"KENDİ ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKTIK"

Öldürülen adamın 20 yıllık eşi Azerbaycan vatandaşı Hahujevay Demirci ise ifadesinde, olayı görmediğini söyledi. Demirci, şüphelinin cinayetten 7 gün önce çoban olarak işe girdiğini anlatırken, şöyle dedi:
"Evin arkasındaki çoban odasında kalıyordu. Eşimle kavga veya tartışma içerisine hiç girmediler. Türkçe bilmediği için çok fazla  iletişim kuramıyorlardı. Evimizde kendi çocuğumuz gibi baktık. Mahkemede söylediği tecavüz iddiası yalandır en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

DURUŞMA İLERİ TARİHE ALINDI

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve  genç çobanın tecavüze  uğrayıp, uğramadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na başvurulması için duruşmayı erteledi.

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