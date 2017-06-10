taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 2 ABD askerinin Afgan askerinin açtığı ateş sonucu öldüğü bildirildi.

10.06.2017 - 23:35
  1. Haberler
  2. Dünya

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Achin bölgesinde bir Afgan askerinin ABD askerlerine ateş açması sonucu 2 ABD askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırıyı üstlenen terör örgütü Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid, yaptığı yazılı açıklamada, "Taliban destekçisi, sadece yabancı güçlere saldırmak için Afgan ordusuna sızdı." ifadesini kullandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada ise yalnızca "Afganistan'ın doğusundaki olaydan haberdar olunduğu" kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah, basın mensuplarına ABD Başkanı Donald Trump'ın "Afganistan'da ortaya çıkan durumu takip ettiğini" söyledi.

Afganistan'da benzer saldırılar daha önce de yaşanmıştı. Helmand vilayetinde mart ayında, bir Afgan askerinin ateş açması sonucu 3 ABD askeri yaralanmış, saldırgan öldürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Merkel: Katar için İran ve Türkiye birlikte çalışmalı
Almanya Başbakanı Merkel, Katar krizinin çözülmesinde İran ve Türkiye'nin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.
Terör örgütü DEAŞ Musul'da yine saldırdı
Dört mahallede etrafı sarılan terör örgütünün Musul'un güneyinde beklenmedik bir saldırı düzenlediğini bildirildi.
Almanya'da subayın darbe şakasına suç duyurusu
Silahlı Kuvvetlerin, "darbe çağrısı" yaptığı gerekçesiyle bir asker hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.
İran, Boeing'den 60 uçak satın alacak
Aseman Hava Yolları ile Boeing firması yetkilileri nihai anlaşmayı başkent Tahran'da imzaladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tanju Çolak gözaltına alındı

Tanju Çolak gözaltına alındı

141
İsrail'e karşı birleşemeyen Araplar'ın aşırı acıklı hikayesi

İsrail'e karşı birleşemeyen Araplar'ın aşırı acıklı hikayesi

193
LYS'ye geç kalanlar

LYS'ye geç kalanlar

453
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

333
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

294
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

90
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM