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Afganistan'da 200 Taliban militanı silah bıraktı

Afganistan'ın kuzeyinde Belh vilayetinde 200 Taliban militanı silah bırakıp hükümete teslim oldu.

02.04.2017 - 12:33
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Militanların teslim olma törenine Belh Milletvekili Alem Han Azadi, Belh İl Şura Başkanı Muhammad Afzal Hadid, Belh İstihbarat Başkanı İbadullah İbad ve Belh Emniyet Müdürü Sayed Kemal Sadat katıldı.

İSTİKRAR SAĞLANACAK

Törende konuşan Milletvekili Azadi, militanların silah bırakmasıyla bölgede istikrarın sağlanacağını ve halkın huzur içinde yaşayacağını söyledi.

Afganistan'da 200 Taliban militanı silah bıraktı

Belh İl Şura Başkanı Hadid de kimsenin çatışma yoluyla amacına ulaşamayacağını vurguladı.

HALKIN BARIŞA İHTİYACI VAR

Ülkede yıllardır devam eden savaştan herkesin bıktığını ifade eden Hadid, halkın barışa çok ihtiyacının olduğunu belirtti.

Afganistan'da 200 Taliban militanı silah bıraktı

DEVLETİN YANINA GEÇTİLER

Teslim olan militanların komutanı Han Muhammed Çirik de "Silahla bir yere varamayacağımızı anladık. Bu nedenle silahlarımızı bırakarak teslim olduk. Artık devletle yan yana teröristlere karşı mücadele vereceğiz." dedi.

Afganistan'da 200 Taliban militanı silah bıraktı

Afganistan'da 200 Taliban militanı silah bıraktı

Afganistan'da 200 Taliban militanı silah bıraktı

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