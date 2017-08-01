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Afganistan'da camiye saldırı

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camide art arda düzenlenen iki saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

01.08.2017 - 20:51
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Yetkililer, saldırganlardan birinin Herat'ın merkezindeki Cevadiye camisinin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.

20 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırının ardından caminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da camiye saldırı

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