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Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

02.08.2017 - 13:47
  1. Haberler
  2. Dünya

Güvenlik yetkilileri, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla Kandahar'ın Şurandam bölgesinden geçen NATO konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

TALİBAN ÜSTLENDİ

Saldırıda konvoydaki 2 aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıda yabancı askerlerden ölenlerin olduğu ancak sayısının daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Saldırıya uğrayan NATO askerlerinin kimlikleri henüz açıklanmazken Kandahar'da daha çok ABD askerleri görev yapıyor.

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

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