Afganistan'da seçim mitingi kana bulandı: 22 ölü

Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşen Brunson, dua ederek ABD Başkanı'nı kutsadı.

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Erdoğan: Her türlü tedbiri uygulamaya koyan bir ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Suriye'den Irak'a kadar bölgesel meselelere müdahale eden, bekasını gereken her türlü tedbiri uygulamaya koyabilen bir ülkeyiz" dedi.