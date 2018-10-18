Afganistan'da üst düzey güvenlik toplantısına saldırı

1 CHP'li Kaya: Kürt sorunu koruculuk sistemiyle çözülmez Yıldırım Kaya, CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirterek, "Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur" dedi.

2 Ara Güler kimdir Kadrajı eski İstanbul’dan dünyaya açılan, savaş foto muhabirliği yapan, birçok ünlü ismin fotoğraflarını da çeken, ünü dünyaya yayılan usta fotoğrafçı, foto muhabiri Ara Güler’in hayat hikayesidir…

3 Pompeo'dan Suudilere: Soruşturma kısa sürede tamamlanmalı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili kendilerini bilgilendireceğini söyledi.

4 Putin'den Kaşıkçı açıklaması Ruya lideri Vladimir Putin Soçi'de düzenlenen toplanıtının ardından Kaşıkçı meselesini de gündemine aldı. Putin soruşturmanın gidişatına göre ilişkilerin şekilleneceğinin altını çizdi.

5 Galatasaray'dan sakat futbolcular hakkında açıklama Galatasaray Kulübü resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada Onyekuru'nun bir süre sahalarda uzak kalacağı belirtildi.

6 Levent'te yolda kalan Lamborghini'yi işçiler itti Levent'te iki işçi arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi.