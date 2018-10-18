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Afganistan'da üst düzey güvenlik toplantısına saldırı

ABD'li General Scott Miller'ın da bulunduğu toplantıyı hedef alan Taliban saldırısında Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razzak Kadiri hayatını kaybetti. Olayda iki asker yaralandı.

AA | 18.10.2018 - 16:39..
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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razzak Kadiri hayatını kaybederken, ülkedeki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Scott Miller yara almadan kurtuldu.

GÜVENLİK KURULUNA SALDIRI

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

TALİBAN ÜSTLENDİ

Yerel yetkililer, saldırıda Emniyet Müdürü Kadiri'nin öldüğünü, iki ABD askerinin yaralandığını ve toplantı için bölgede bulunan Miller'ın ise yaralanmadan kurtulduğunu açıkladı.

Olayda bir gazetecinin de öldüğü ileri sürüldü. Saldırıyı, Taliban örgütün üstlendi.

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