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Afganistan'daki seçim gününde 193 saldırı: 36 ölü

Gün boyu milletvekili seçimlerini hedef alan 193 saldırıda 36 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 21.10.2018 - 05:01..
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Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar Muhammed İbrahimi, milletvekili seçimleri için oy kullanma işleminin başladığı saatten bu yana ülke genelinde 193 saldırı düzenlendiğini söyledi.

36 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırılarda 27'si sivil toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahimi, 126 kişinin de yaralandığını belirtti.

İbrahimi, söz konusu saldırıların; yol ve seçim merkezlerine yapılan bombalı saldırı, seçimin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine doğrudan saldırı ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.

İbrahimi, terör örgütlerinin seçime engel olmak için planladığı saldırıların çoğunun engellendiğini vurguladı.

Afganistan'daki seçim gününde 193 saldırı: 36 ölü

31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31 örgüt üyesinin öldürüldüğünü dile getiren İbrahimi, öldürülenlerin arasında 4 Taliban yöneticisinin de bulunduğunu aktardı.

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