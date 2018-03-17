Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

Terör örgütlerine yönelik başlatılan ve 20 Ocak'tan itibaren devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazi Dindar, "Tedavim bittikten sonra eski sağlığıma kavuşuncaya kadar bekleyeceğiz. İnşallah arkadaşlarımızın yanına gidince aynı şekilde görevimizi yerine getirinceye kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.





"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Dindar, “Tedavim bittikten sonra eski sağlığıma kavuşuncaya kadar bekleyeceğiz. İnşallah arkadaşlarımızın yanına gidince aynı şekilde görevimizi yerine getirinceye kadar savaşacağız. Arkadaşlarımızın yanında olacağız. Her şey çok iyi gidiyor. Allah’ım hepsine sağ salim, ayaklarına taş değirmeden dönmeyi nasip etsin. Allah yardımcıları olsun. Bunlar başa gelecek, yapacak bir şey yok, üzülecek bir şey de yok. Allah’ımıza şükürler olsun bundan beterleri de var” dedi.





BAKIM İÇİN TANKINA GİRDİ ROKETLİ SALDIRI YAPILDI

Bakım amacıyla tankına girdiği sırada roketli saldırı yapıldığını anlatan Dindar, “Roket saldırısı sonucu tankımda bulunan mühimmat ve barutlar alev aldı. Bu sırada ben de yandım. Kendim içinden çıkmaya çalıştım. İlk seferinde bileklerime kadar derim soyuldu, yere düştüm. İkinci seferde Allah’ın yardımıyla içinden çıktım” diye konuştu.