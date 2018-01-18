taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.918
USD
3,8057
EURO
4,6525
ALTIN
162,55
PETR
69,2400

Afrin konvoyunu durdurup helalleşen insanlar

Afrin operasyonu için hazırlıklar sürerken, sınıra giden askeri konvoylardan biri vatandaşlar tarafından durduruldu. Mehmetçiğe sarılan insanlar helallik isteyip dualar etti.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 13:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin konvoyunu durdurup helalleşen insanlar

2

Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, askeri malzeme taşıyan araçlar ve askeri birlikler Afrin operasyonu için sınıra gidiyor.

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçları ve mehmetçikleri otoyolda görmek de zaman zaman mümkün oluyor.

AFRİN KONVOYUNU DURDURUP HELALLEŞTİLER

Afrin konvoyunun yolculuğu sırasında, konvoyu durdurup Mehmetçikle helalleşen insanların oluşturduğu görüntü duygusal görüntüler ortaya çıkardı.

Afrin konvoyunu durdurup helalleşen insanlar ViDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

136
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

133
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

78
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

380
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

226
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

114
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM