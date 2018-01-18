Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, askeri malzeme taşıyan araçlar ve askeri birlikler Afrin operasyonu için sınıra gidiyor.
Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçları ve mehmetçikleri otoyolda görmek de zaman zaman mümkün oluyor.
AFRİN KONVOYUNU DURDURUP HELALLEŞTİLER
Afrin konvoyunun yolculuğu sırasında, konvoyu durdurup Mehmetçikle helalleşen insanların oluşturduğu görüntü duygusal görüntüler ortaya çıkardı.
Afrin konvoyunu durdurup helalleşen insanlar ViDEO