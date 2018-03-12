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Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, TSK ve ÖSO Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkeze varmış olacak.

AA | 12.03.2018 - 11:57..
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Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak ve hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

100 KİLOMETRE ALAN TERÖRDEN ARINDIRILDI

Harekatla ilgili Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, başlangıçtan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 11 Mart Pazar günü toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.

AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı.

Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

193 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO, bugünkü operasyonlarda Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 155'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 193 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı - VİDEO

MERKEZE 1,5 KİLOMETRE KALDI

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.

İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı. ÖSO savaşçılarının TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor.

AFRİN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, AA havadan görüntüledi.

Öte yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı.

Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

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