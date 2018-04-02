Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da park halindeki aracın camını parke taşıyla kıran hırsız, 68 bin dolar bulunan çantayı çalarak, kayıplara karıştı.

Camını kırdığı araçtan 68 bin dolar çaldı

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Muslera arkadaşlarından özür diledi

Trabzonspor maçında iyi bir performans sergileyen Muslera, mücadelenin uzatma dakikaların önde yakalanınca orta sahadan gol yedi. Muslera yediği golden dolayı takım arkadaşlarından özür diledi.