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Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kurtarma Ekibi görevlisi Burak Tatar, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 02.04.2018 - 16:45..
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Şehit Tatar'ın naaşı, Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından ambulanslardan oluşan konvoy eşliğinde kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Törende, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdıktan sonra katılımcılardan helallik aldı.

AFRİN ŞEHİDİNE VEDA

Ardından polis mangasınca, musalladan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra ambulansa konuldu.

Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bu sırada vatandaşlar tekbirler getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şehit UMKE görevlisinin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Güzelova Mahallesi'ne götürüldü.

Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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