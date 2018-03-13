Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın naaşı Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.
Burada öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törende anne Nurlu, baba İlhan Kart ile şehidin eşi Ayşe Kart yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.
Şehit Taner Kart'ın yaklaşık 1 yıllık evli olduğu belirtildi.
BİNLERCE KİŞİ CENAZEYE KATILDI
Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit Taner Kart'ın cenazesi Akkuş ilçesine bağlı Tuzak Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.
Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi VİDEO