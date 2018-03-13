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Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi

Cinderes'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 13.03.2018 - 15:13..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın naaşı Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törende anne Nurlu, baba İlhan Kart ile şehidin eşi Ayşe Kart yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Şehit Taner Kart'ın yaklaşık 1 yıllık evli olduğu belirtildi.

Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi

BİNLERCE KİŞİ CENAZEYE KATILDI

Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit Taner Kart'ın cenazesi Akkuş ilçesine bağlı Tuzak Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi VİDEO

Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi



Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi



Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi



Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi

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