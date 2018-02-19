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Afrin şehidinin 7 aylık kızı vardı

Afrin'de şehit düşen Göksu Şafak Şahin'in eşi, 7 aylık kızına tabutun üzerindeki fotoğrafı göstererek "Bak kızım, bu senin baban" dedi.

AA | 19.02.2018 - 07:07..
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Afrin şehidinin 7 aylık kızı vardı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen, burada düzenlenen törenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin'in naaşı, Kevser Camisi'ne getirildi.

7 AYLIK KIZI YETİM KALDI

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin için burada düzenlenen törene, şehidin babası Mustafa Şahin oğlunun askeri kamuflajını, eşi Kadriye Şahin üniformasını, Yunus Emre Şahin ise kardeşinin askeri eşofman üstünü giyerek geldi.

Şehidin annesi Reyhan Şahin yakınları tarafından teselli edilirken, 7 aylık kızı Reyhan Öykü de annesinin kucağında babasının cenaze törenine katıldı.

Afrin şehidinin 7 aylık kızı vardı

"BAK KIZIM, BU SENİN BABAN"

Bu sırada  aylık kızları Reyhan'ı kucağına alan acılı eş, şehidin tabutun üzerindeki fotoğrafını kızına göstererek "Bak kızım, bu senin baban" dedi.

Afrin şehidinin 7 aylık kızı vardı

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