taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.632
USD
3,8080
EURO
4,6741
ALTIN
161,39
PETR
64,2700

Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 02.03.2018 - 09:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

8 ŞEHİDİN ARDINDAN OPERASYON DEVAM EDİYOR

Türkiye dün gece gelen acı haberle sarsıldı. Afrin'deki Keltepe'de bulunan tünellere pusu kuran yaklaşık 100 kadar teröristin saldırısıyla 8 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 13 askerimiz de yaralandı.

Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

9 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Acı haber sonrası devam eden operasyonlar kapsamında, Atak helikopterlerinin tespit ettiği 9 YPG'li terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Afrin'in batısında tespit edilen 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İYİ Partililerin algı operasyonu
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener başkanlığında kurulan İYİ Parti'nin üyeleri şehit sayısını açıklanandan fazla olduğunu iddia ederek isim listesi yayınladı.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2295 oldu
Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 2295 oldu.
Şehit Arif Demirel'in son paylaşımı
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in "Nasipte varsa döneriz" dediği paylaşım ortaya çıktı.
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Dinek 5 ay önce nişanlanmıştı ve evlilik hazırlığı yapıyordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

131
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

52
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

55
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

55
Afrin kahramanı

Afrin kahramanı "şehit olmadan dönmem" demişti

61
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

27
Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM