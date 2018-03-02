8 ŞEHİDİN ARDINDAN OPERASYON DEVAM EDİYOR

Türkiye dün gece gelen acı haberle sarsıldı. Afrin'deki Keltepe'de bulunan tünellere pusu kuran yaklaşık 100 kadar teröristin saldırısıyla 8 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 13 askerimiz de yaralandı.

Afrin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

9 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Acı haber sonrası devam eden operasyonlar kapsamında, Atak helikopterlerinin tespit ettiği 9 YPG'li terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Afrin'in batısında tespit edilen 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.