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Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Zeytin ağaçlarının arasına saklanmaya çalışan YPG'li teröristler, ATAK helikopterinin başarılı atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 07:19..
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Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 51. gününe girdi.

Bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak için operasyonlarına kararlılıkla devam eden Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

ATAK'IN TERÖRİST AVI

Karadan düzenlenen operasyonların yanı sıra, örgüte havadan düzenlenen operasyonlarla da ağır darbeler vuruldu.

Son olarak ATAK helikopteriyle teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler servis edildi.

Görüntülerde, zeytin ağaçlarının arasına saklanmaya çalışan teröristlerin tek tek imha edildiği görülüyor.

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti VİDEO

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