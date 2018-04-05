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Afrin’de bahar havası

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Mehmetçik'in kontrolü sağladığı Afrin’de hayat normale dönmeye başladı.

İHA | 05.04.2018 - 11:38..
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Kent merkezi ve çevresine tuzaklanan patlayıcılar Mehmetçik tarafından tek tek imha edilirken, Meti timlerinin patlayıcı araması ise devam ediyor.

Kent genelinde ise hayat normale dönmeye başladı. Vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek cadde ve parklara akın etti.

SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Mehmetçik ve Kızılay ekipleri ise Afrin halkına sıcak yemek ile ekmek dağıtıyor. Esnafların iş yerlerini açtığı Afrin’in genelinde hayat normale döndü. Vatandaşlar teröristlerden kurtarılan Afrin’de Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu askerlerine dua etti.

Afrin’de bahar havası

Afrin’de bahar havası

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