taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Afrin'de bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Afrin'de teröristlerden arındırılan yerleşim birimi ve stratejik nokta sayısı 66'ye ulaştı.

AA | 18.02.2018 - 19:28..
  1. Haberler
  2. Gündem

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Yukarı Hacıkanlı köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

66 NOKTADA ARTIK TERÖRİSTLER YOK

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 45'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 66 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit

Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit

38
Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

67
Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

61
PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

26
Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

118
Netanyahu İran'ı tehdit etti

Netanyahu İran'ı tehdit etti

58
Beyoğlu’nda imam evsizlere camiyi açtı

Beyoğlu’nda imam evsizlere camiyi açtı

215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM