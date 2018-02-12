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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 1369'a ulaştı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 09:53..
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Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu

dw

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369 olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

15 HEDEF İMHA EDİLDİ

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

1 GÜNDE 103 TERÖRİST

Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.


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