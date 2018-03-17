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Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

TSK ve ÖSO'nun ele geçirmeye hazırlandığı Afrin şehir merkezinden terör örgütü ele başlarının kaçmasıyla halk, örgüte ait gıda deposunu yağmaladı.

İHA | 17.03.2018 - 15:29..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 57'nci gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

KUŞATILAN KENT MERKEZİNDEN KAÇTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuşatılan Afrin kent merkezinin ele geçirilmesinin an meselesi olduğunu söylerken, terör örgütü PKK/PYD elebaşları ise bölgeyi terketti.

Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

GIDA DEPOLARINI BASTILAR

Yaklaşık iki aydır süren operasyonlarda terör örgütünün kötü muamelesiyle karşı karşıya kalan bölge halkı, örgüt ele başlarının kaçmasını fırsat bilerek örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

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