Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 57'nci gününde tüm hızıyla devam ediyor.
KUŞATILAN KENT MERKEZİNDEN KAÇTILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuşatılan Afrin kent merkezinin ele geçirilmesinin an meselesi olduğunu söylerken, terör örgütü PKK/PYD elebaşları ise bölgeyi terketti.
GIDA DEPOLARINI BASTILAR
Yaklaşık iki aydır süren operasyonlarda terör örgütünün kötü muamelesiyle karşı karşıya kalan bölge halkı, örgüt ele başlarının kaçmasını fırsat bilerek örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.