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Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA | 02.02.2018 - 09:55..
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 30-31 Ocak'ta terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi verildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Buna göre, SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 bixi makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

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