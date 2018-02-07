Afrin'de iki askerimiz şehit oldu

Suriye'nin AFrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristler tarafından gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada; "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.