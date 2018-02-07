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Afrin'de iki askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda iki askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 22:19..
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Afrin'de iki askerimiz şehit oldu

Afrin'de iki askerimiz şehit oldu

Suriye'nin AFrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristler tarafından gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada; "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

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