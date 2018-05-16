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Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Afrin'de yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG'nin yapım aşamasında yarım bırakarak kaçtığı tünel ve kamp alanına ulaşıldı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 19:23..
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Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

7 ODA, 700 METRE

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, "Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edilmiştir.

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu VİDEO


Teröristlerin, bölgede başlatılan harekâtla birlikte kamp alanını terk ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, kampın içinde yer alan betonarme yapının cidar kalınlıklarının uçaklara karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı da belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

Afrin'de inşası yarım kalan tünel bulundu

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