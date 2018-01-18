Afrin'de korkulu bekleyiş

Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurma hayaliyle Amerika'nın talimatları doğrultusunda hareket eden PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı askeri sevkiyatlar nedeniyle endişeye kapıldı.
BİR GECE ANSIZIN GİREBİLİRİZ
Tankların ardından komandolar da Suriye sınırına giderek Ankara'dan gelecek son talimatı beklemeye başladı.
Olası harekatı önlemek isteyen Amerika, 30 bin kişilik ordu kararından geri adım atsa da Afrin operasyonu an meselesi.
Tehlikenin farkında olan PKK/YPG'li teröristler, büyük bir korkuya kapılarak Türkiye'ye karşı herkesten yardım bekliyor.
ETEKLİ PKK'LILAR
Afrin'i kontrol altında tutan teröristler, Türkiye sınırları içerisinde Mehmetçik'ten etek giyerek kaçıyordu.
Etekli teröristler tarz değiştirdi haberi