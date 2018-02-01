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Afrin'de kritik Bülbül belde merkezi YPG'den kurtarıldı

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Bülbül belde merkezini ele geçirdi.

AA | 01.02.2018 - 17:11..
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bülbül

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül belde merkezine öğle saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı.

ELE GEÇİRİLEN İLK BELDE MERKEZİ

Bülbül, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin ilçesinde PYD/PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu.

Beldenin diğer kesimlerine yönelen operasyonlar sürüyor.

Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi.

29 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

Harekatın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Bülbül beldesi merkezinin yanısıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirdi.

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