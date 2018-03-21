Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Aykut Kocaman'ın bireyselliği bırakmasını istediği Valbuena, tecrübeli teknik direktöre "Yıllardır oynadığım bir futbol tarzı var. Valbuena olduysam böyle oldum." dedi.

Valbuena'dan Kocaman'a: Benim bir oyun tarzım var

Bahamalar'da kameraya yansıyan görüntülerde kayalıkların üzerinde olan bir adam büyük bir dalganın gelmesiyle denize düştü.

Türkiye'nin en gözde tatil lokasyonlarından Bodrum'da dalgıçlar dip temizliği yaptı 311 kilo çöp çıkardı.

1 Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

2 Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi.

3 15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi Aydın Doğan, Doğan Medya'da yuvalanmış bir grup eski tüfek romantik solcunun kurbanı oldu, kötü bir muhalefet sergiledi ve medyadan çekilmek zorunda kaldı.

4 Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

5 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

6 Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.