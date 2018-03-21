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Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürüyor.

AA | 21.03.2018 - 20:30..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.

AFRİN TUZAKLARDAN TEMİZLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.

Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

DEDEKTÖR KÖPEKLER BÖLGEDE

TSK unsurlarınca yollarda yapılan aramalarda, ilçenin güney sektöründe son 3 günde 46 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi. Devam eden aramalarda dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

Afrin'de mayın temizliği devam ediyor

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