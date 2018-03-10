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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3195'e çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3195 olarak açıkladı.

AA | 10.03.2018 - 09:46..
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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3195'e çıktı

Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3195'e çıktı

Afrin'de devam eden ve bölgeyi YPG/PKK terör örgütünden arındırmayı hedef alan Zeytin Dalı Harekatı'nda, Cinderes'in temizlenmesinin ardından Afrin merkeze doğru ilerleyiş devam ediyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3195 OLDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

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