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Afrin'de PKK'nın evleri birbirine bağlayan tünelleri

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin evleri birbirine bağlayan tünelleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:05..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda geçtiğimiz pazar günü Afrin ilçe merkezini ele geçirdi.

Başarılı bir şekilde operasyonu gerçekleştiren birlikler, bölgede huzur ve güveni sağladı.

TEMİZLİK SÜRÜYOR

Teröristlerin bıraktığı mayın ve EYP’leri temizleyen TSK ve ÖSO bir yandan da Afrin halkının en hızlı şekilde evlerine dönmesini sağlamaya çalışıyor.

Yapılan temizlik çalışmalarında, Afrin ilçe merkezi ile Racu belde merkezinde çok sayıda bina ve dükkanda, teröristlerin duvarlara içlerinden geçebileceği genişlikte delikler açtığı görüldü.

Afrin'de YPG'nin evleri birbirine bağlayan tünelleri VİDEO

YPG/PKK, bölge halkını savunma adı altında yaptığı tahribatla sivillere ait pek çok bina ve dükkanının duvarını yıktı. Duvarlarında gedikler oluşan dükkanlar kullanılamaz durumda.

Öte yandan teröristler, yapılara büyük maddi hasar vermelerine karşın, TSK ve ÖSO karşısında meskun mahal savaşına girmeye cesaret edemediği için bu deliklerin çoğunu kullanamadan kaçtı.

DİYARBAKIR'DA 20 EV TÜNELİ TEMİZLENMİŞTİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de benzer tünellere rastlanılmıştı. 20 evi tünellerle birbirine bağlayan teröristler, geceleri bu tünelleri kullanarak, evlerin altında kazdıkları sığınaklarda yaşıyorlardı.

Afrin'de PKK'nın evleri birbirine bağlayan tünelleri

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