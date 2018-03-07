Afrin'de teröristlerin bölgeden temizlenmesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil hassasiyeti en üst düzeyde.

PKK'nın kalkan olarak kullandığı sivillerin zarar görmemesi için özenle sürdürülen operasyondan paylaşılan görüntüler, “Türkiye sivilleri öldürüyor” kara propagandasını da çürütüyor.

PKK MAYINIYLA YARALANAN SİVİLE TSK YARDIMI

Yayınlanan son görüntülerde, Afrin'in teröristlerin elinden alınan Şaran köyünde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayına basarak yaralanan bir sivile ilk müdahalenin Mehmetçikler tarafından yapıldığı görülüyor.

Yaraları sarılan Suriyeli, askerlerin yardımıyla bir araca taşınarak en yakın sağlık birimine götürüldü. Yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Şaran köyünde teröristlerce tuzaklanan çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, patlayıcılar etkisiz hale getirilinceye kadar sivillerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Afrin'de PKK'nın mayınına basan sivile TSK yardım etti

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

4 SİVİLİ MAYINLA TUZAKLAMIŞLARDI

Daha önce de Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce, kapısı el bombası ile tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil bulunmuş, Mehmetçik tarafından kurtarılmıştı.