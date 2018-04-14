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Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Afrin'de arama tarama faaliyetini sürdüren jandarma ve polis özel harekat timleri, Darh Obası köyünde YPG/PKK'nın eğitim alanını ortaya çıkardı.

AA | 14.04.2018 - 11:06..
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TSK'nın 20 Ocak Cumartesi günü Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Afrin'i teröristlerden arındırarak tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, hayatın normale dönmesi için bölgede el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile ÖSO unsurları, Afrin'in Darh Obası köyü kırsalındaki arazi arama tarama çalışmasını sürdürüyor.

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi FOTO GALERİ

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi VİDEO


EĞİTİM PARKURU BULUNDU

Bölgenin huzuru için Afrin kırsalında geniş çaplı çalışma yürüten güvenlik güçleri, Darh Obası köyü yakınında terör örgütü YPG/PKK mensuplarına eğitim verilerek güç kazandırmak amacıyla kullanılan pentatlon sahası buldu.

Güç engellerinin yer aldığı parkurda ağaç dallarından yapılmış Tarzan merdiveni, ateşten geçme eğitimi verilen metal çember, denge engeli, üçlü kiriş, zikzak çizerek geçiş eğitimi verilen yere çakılmış demir çubuklar, Üç kamyon lastiğinden oluşan engel, güçlendirme için kullanılan uzun kütükler bulunuyor.

Örgüt mensuplarına özel eğitim verildiği anlaşılan ve zorluk derecesi yüksek engellerin bulunduğu eğitim alanı güvenlik güçlerince kullanılamaz duruma getirildi.

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi


İHA'LARDAN KORUNMAK İÇİN ŞEMSİYE ÖNLEMİ

Bu arada bölgede çok sayıda mağara da bulundu. Yapılan aramalarda bol miktarda gıda malzemesi, askeri kamuflaj ve battaniye bulundu.

Teröristlerin kullandığı alanlarda yoğunlaşan güvenlik güçleri çok sayıda uzun namlulu silah, roket atar, silahlara ait mermiler, İHA'lardan korunmak için kullanılan şemsiyeler, mayın ve EYP ele geçirdi.

Teröristlerin sokak lambasına tuzakladığı bir patlayıcı ise kontrollü şekilde imha edildi.

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi

Afrin'de terör örgütünün eğitim alanı imha edildi

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