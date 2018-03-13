TSK'nın, 20 Ocak'ta Afrin’i teröristlerden temizleyerek, hem Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi hem de evlerinden zorla göç ettirilmiş Suriyelilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı’ devam ediyor.

HER YERLEŞİM ALANINDA TÜNEL VE KULE BULUNDU

Terörden arındırılan bölgelerde, teröristlerin, betonarme yapıların mümkün olmadığı bazı mağara ve dağlık alanların altını insan gücüyle oyarak, tünellere dönüştürdüğü saptandı.

Yer altı şehrini andıran Afrin kırsalındaki teröristlerin tünel ve kule inşası, TSK’nın özgürleştirdiği her yerleşim alanında ortaya çıkarıldı.

Afrin'de teröristler tünelleri yarım bırakıp kaçtı ViDEO

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTAKİ TÜNELİ YARIM BIRAKTILAR

TSK ve ÖSO tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’in yanı başındaki Halidiye köyünde de kilometrelerce uzunlukta tünel bulundu. Halidiye ile Meryemeyn köyleri arasında bulunan, kilometrelerce uzunluktaki tünelde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığı ÖSO güçleri tarafından incelendi.

Yapılan incelemede patlayıcıya rastlanılmazken, 1 metre genişliğinde ve kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bazı noktalarının yapım aşamasında olduğu ve yarım bırakıldığı görüldü.

Teröristlerin, harekatın başlaması ve TSK’nın tüm noktaları tek tek özgürleştirerek, kendilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine tünel inşaatını yarım bırakarak, Afrin’e kaçtığı belirlendi.