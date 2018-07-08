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Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de temizlik faaliyetleri devam ediyor. Patlayıcı ve mühimmatların temizlendiği bölgede Hatay Valiliği çevre düzenlemesi yapıyor.

AA | 08.07.2018 - 11:44..
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Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde terörün kalıntıları, Hatay Valiliği koordinesinde temizleniyor.

Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

ÇEVRE DÜZENLEMELERİ YAPILIYOR

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile Hatay Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ekipleri, yol ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelikle nüfusun yoğun yaşandığı Afrin ilçe merkezi ve beldelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları, 15 iş makinesi ve 32 personelle, hasar görmüş yolların onarım çalışmalarını yürütüyor.

Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

ASFALTLAMA VE YOL YAPIMI

Bu kapsamda, teröristlerce açılan çukurlar, infilak ettirilen mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle hasar gören yolların onarımını gerçekleştiren ekipler, Afrin-Cinderes-Hamam köyü bölgesinde bin 500 ton yama asfalt yaptı.

Afrin-Racu yolunda bin ton, Mabatlı belde merkezine 200 ton ve Racu-Bülbül beldeleri arasındaki yola 200 ton olmak üzere toplam 2 bin 900 ton yama asfalt çalışması yapıldı.

Karayollarının ayrıca Afrin'de 22 kilometrelik beton duvar inşa edileceği öğrenildi.

Afrin'de terörün kalıntıları temizleniyor

MOLOZLAR TEMİZLENDİ

Bölgede hasar gören ve tehlike arz eden binaların yıkılması veya onarılması için çalışma yürüten Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de öncelikle hasar tespiti yaptı.

Afrin merkez ve Cinderes beldesinde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, toplamda 150 bin metreküp molozu şehirden temizledi, çevre düzenlemesi başlattı.

Racu, Bülbül, Mabatlı, Şeyh Hadid ve Şeran beldelerinde de normal hayatı etkileyen bölümlerde moloz kaldırma işlemlerinin başladığı, diğer noktalarda da moloz taşıma ve çevre düzenlemesi çalışmalarının kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

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