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Afrin'de tuzaklanmış patlayıcı imhası sürüyor

Teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesinin Arapuşağı köyünde TSK birlikleri tarafından yapılan kontrollerde, teröristler tarafından tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

DHA | 02.05.2018 - 09:11..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

İlçe ve kırsalındaki köylerde kontrolü sağlayan TSK birlikleri teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı.

Afrin'de tuzaklanmış patlayıcı imhası sürüyor

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TSK birliklerinin yaptığı denetimlerde bugüne kadar Afrin ve kırsalında tespit edilen 206 mayın ve 1079 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha edildi.

Kontrollerini sürdüren TSK birlikleri bugün de Arapuşağı köyü bölgesinde tökez teliyle tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. El yapımı patlayıcılar alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

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