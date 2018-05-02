Afrin'de tuzaklanmış patlayıcı imhası sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
İlçe ve kırsalındaki köylerde kontrolü sağlayan TSK birlikleri teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı.
ÇİÇEKLERİN ARASINA GİZLENMİŞ EYP İMHA EDİLDİ
TSK birliklerinin yaptığı denetimlerde bugüne kadar Afrin ve kırsalında tespit edilen 206 mayın ve 1079 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha edildi.
Kontrollerini sürdüren TSK birlikleri bugün de Arapuşağı köyü bölgesinde tökez teliyle tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. El yapımı patlayıcılar alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.