Afrin'de tuzaklanmış patlayıcı imhası sürüyor

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

4 parti daha ittifak yaptı

Fatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin İran ve Rusya ile yapacağı ticarette doları rafa kaldırma kararından sonra S&P, notumuzu düşürerek seçimler öncesi tarafını seçti.

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olurken baba evinde görülmeye değer bir heyecan vardı.

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Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ne olursa olsun kazanacağını söyledi. Arınç'a göre diğer adayların Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak gücü yok.