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Afrin'de yakalanan 8 terörist tutuklandı

Afrin'de yakalanıp Hatay'a getirilen biri kadın 8 terör örgütü YPG/PKK üyesi cezaevine gönderildi.

AA | 14.06.2018 - 14:01..
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Afrin'de arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu M.H (70), M.Ş.Z (39), M.B (24), Ö.H.M (31), E.H (47), M.N (63), Z.M.H (41) ve H.A (55) adlı kadını yakaladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen teröristler, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilen 1'i kadın 8 terörist, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Afrin'de yakalanan 8 terörist tutuklandı

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