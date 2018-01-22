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Afrin'de yeni cephe açıldı
TSK, Afrin'in doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.
AA | 22.01.2018 - 14:17..
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'in doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.
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