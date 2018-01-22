Afrin'de yeni cephe açıldı

Yıllarca emperyalizme karşı sloganlar atan sol cenahın gazeteleri, emperyalistlerin kurduğu YPG'ye terörist demekten bile geri duruyor; tek nedeni de Türkiye düşmanlığı..

Çin'in Tianducheng bölgesinde Paris'in bir kopyası inşa edilse de ilgi yetersiz kaldı.

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Vizesiz olup da gitmek istemeyeceğiniz ülkeler

Mikronezya, Makao, Niue ve Saint Kitts... Bu ülkelere gitmek istiyorsanız bir kez daha düşünün.