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Afrin'de yeni cephe açıldı

TSK, Afrin'in doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

AA | 22.01.2018 - 14:17..
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Afrin'de yeni cephe açıldı

TSK, Afrin'in doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

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