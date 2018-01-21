taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Afrin'de YPG ile DEAŞ TSK'ya karşı birleşti

Rakka'da iş birliği yapan YPG ile DEAŞ, şimdi de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyen Mehmetçik'e karşı ittifak yaptı.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye sınırını teröristlerden arındırmak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonuyla Afrin'deki terör noktalarını tek tek imha etti.

TÜRK TANKLARI VURUYOR, ÖSO İLERLİYOR

Bombardımanların ardından; ÖSO birlikleri ile Türk komandolarının sınırı geçmesiyle kara harekatı da resmen başladı.

TSK'nın başarılı hava operasyonlarıyla art arda darbeler vurduğu teröristler, Rusya ve Amerika'dan destek istedi. Ancak Rus ve Amerikan askerleri Afrin'den çekildi.

Afrin'de YPG ile DEAŞ TSK'ya karşı birleşti

MEHMETÇİK'E KARŞI TERÖR İTTİFAKI

İstediği desteği tam olarak bulamayan YPG'li teröristler, DEAŞ'lı teröristlerle iş birliği yapmaya başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında da Mehmetçik'e karşı birleşen terör örgütleri; Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce Rakka'da da Amerika'nın öncülüğünde iş birliği yapmıştı.

Rakka'daki DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristlere el sallayarak kentten ayrılmıştı.

Afrin'de YPG ile DEAŞ TSK'ya karşı birleşti

FOTOĞRAF: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi veriyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da yeni kamuflaj dönemi

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

64
Türk komandoları sınırı geçti

Türk komandoları sınırı geçti

225
Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

156
Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

91
Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

56
ÖSO Afrin'de operasyona başladı

ÖSO Afrin'de operasyona başladı

45
Pentagon'dan Türkiye'ye: DEAŞ'a odaklanmalıyız

Pentagon'dan Türkiye'ye: DEAŞ'a odaklanmalıyız

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM