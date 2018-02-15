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Afrin'deki PKK sığınaklarında Kızılhaç yardımı bulundu

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta Esed rejimi, Suriye Kızılayı ve Uluslarası Kızılhaç yardımına rastlandı.

AA | 15.02.2018 - 09:48..
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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne karşı devam eden faaliyetlerinde, örgütten arındırılan Salkanlı mevkinde teröristlere ait sığınakları aradı.

Aramalarda, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin yer aldığı koliler bulundu.

Kolilerin içinden Esed rejimine bağlı Suriye Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç örgütünün logolarının bir arada kullanıldığı ortak broşürler çıktı.

Afrin'deki PKK sığınaklarında Kızılhaç yardımı bulundu

REJİM, TERÖRİSTLERİN GEÇMESİNE YARDIM EDİYOR

Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç örgütünü tanıtan genel bilgilerin yer aldığı broşürlerde, yardımların sivillere yönelik yapıldığı şeklinde ifadeler görülüyor.

Broşürlerde, silahlı gruplardan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına engel çıkarmamaları istendiğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Esed rejiminin, Afrin'de yuvalanan örgüte iç savaşın başından bu yana lojistik yardımı sağladığı biliniyor.

Rejim, Afrin'e Halep ili üzerinden açılan koridoru sayesinde ilçeye farklı bölgelerden teröristlerin geçmesine yardımcı oluyor.

KZIILHAÇ'TAN BİR SAVUNMA, BİR İTİRAF

AA'nın, "Afrin'deki teröristlerin sığınaklarına Kızılhaç yardımları nasıl girdi?" sorusunu yanıtlayan Cenevre'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Iolanda Jaquemet, geçen yıl Afrin'e 5 farklı insani yardım konvoyu gönderdiklerini kabul etti.

(PYD/PKK işgalindeki) Tel Rıfat ve Afrin yakınlarındaki kamplarında bulunan yerinden edilmiş 10 bin aileden yaklaşık 50 bin kişiye yardım malzemeleri sevk ettiklerini belirten Jaquemet, bölgeye en son konvoyun iki ay önce ulaştığını kaydetti.

Jaquemet, "ICRC bağımsız ve tarafsız bir kuruluş. Kesinlikle savaşçılara insani yardımda bulunmadık. İnsani yardım kolilerini Suriye Kızılayı'na teslim ediyoruz, dağıtımını onlar yapıyor." diye konuştu.

Jaquemet, bundan sonraki yardımların bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını takip edeceklerini söyledi.

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