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Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü

Bingöl'den Afrin'e giden özel harekat polisleri, şube müdürlüğünde önünde törenle karşılandı.

AA | 02.05.2018 - 16:04..
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Bingöl'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütleri YPG/PKK- DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlanan özel harekat polisleri kente döndü.

OPERASYON TAMAM

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 kişilik tim için şube müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi. Törene katılan Bingöl Valisi Ali Mantı, özel harekat polisleri ile tek tek görüştü.

Mantı, yaptığı açıklamada, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na bütün vatandaşların gönüllü olarak katılmak istediğini anımsatarak, görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polislerini kutladığını söyledi.

Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü

Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü

Özel harekatçıların her zaman göreve hazır olduğuna işaret eden Mantı, "22 Şubat'ta Afrin'e gönderdiğimiz 22 özel harekatçı kardeşimizi bugün tekrar sağ salim aramızda görmekten son derece mutluyuz." dedi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİLER"

Mantı, şunları kaydetti: "Bu arkadaşlarımız da gönüllü olarak gittiler ve orada görevlerini son derece fedakarlık içinde yerine getirdiler. Bugün de Allah'a şükür aramıza geldiler. Hoş geldiniz diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bundan sonra da ülkemizin güvenliğiyle ilgili bir durumda ya da devletimizin, yöneticilerimizin vereceği her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Çünkü gözlerindeki o kararlılığı, kahramanlığı gördük. Kendilerine bundan sonra da hayırlı görevler diliyoruz."

Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü


Polis memurlarından Bahadır Katrancı, devletin kendilerine verdiği görevi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

"SAĞ SALİM PEYGAMBER OCAĞINA DÖNDÜK"

Katrancı, "İnandığımız davada 'lam' gibi secde edip, 'elif' gibi dik durmaya and etmiş teşkilatın mensupları olarak devletimizin bize vermiş olduğu görevi başarıyla tamamladık. Sağ salim peygamber ocağına döndük. Biz orada görevdeyken bizden dualarını esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tür görevler için eğitiliyor, devletimizin emir ve talimatlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü

Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü

Afrin'deki PÖH'ler birliklerini döndü

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