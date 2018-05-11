Afrin'den dönen kahraman PÖH'ler törenle karşılandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için 21 Şubat'ta Ordu'dan ayrılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli 22 polis, kente döndü.

KURBAN KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ

PÖH'ler, Valilik önünde törenle karşılandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve meslektaşları ile yakınları tarafından karşılanan özel harekâtçılar için dualar eşliğinde kurban kesildi.

"BU MİLLET HER ZAMAN VARLIĞINI SÜRDÜRECEKTİR"

Operasyondan başarıyla dönen PÖH'leri kutlayan Vali Seddar Yavuz, “Kardeşlerimiz böylesine kutlu bir yola çıkmış, bu kutlu yoldan da görevlerini hakkıyla yerine getirerek tekrar aramıza dönmüşlerdir. Yiğitlerimizden Allah razı olsun, onları yetiştiren annelerden, babalardan da Allah razı olsun. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak güç ve kudrete sahibiz. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir, hiç kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

Ordulu PÖH'ler geri döndü VİDEO

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDILAR

Zeytin Dalı Harekatında görev almak üzere 78 gün önce Sivas’tan gözyaşları ve tekbirler ile uğurlanan 24 Polis Özel Harekat memuru görevlerini tamamlayarak bugün Sivas’a geri döndü.





Kahramanlar Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Törene protokol mensupları, meslektaşları ve aileleri katıldı. Sevinç gözyaşlarının döküldüğü törende duygusal anlarda yaşandı. Babalarına kavuşan minik çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Şehit ve yaralı vermeden Sivas’a dönen ekip için dualar edilerek şükür kurbanı kesildi. Eşlerine kavuşan polis aileleri tüm ekibin şehit vermeden, sağ salim Sivas’a dönmelerinden dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını belirttiler.

Zeytin Dalı kahramanları Sivas’a döndü VİDEO









Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Türk polisi olarak terörle mücadele ve ülkenin birliği bütünlü notasında mücadele için her zaman hem teknik olarak hem de psikolojik olarak göreve hazır olduklarını belirtti.