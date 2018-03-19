taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9286
EURO
4,8192
ALTIN
165,27
PETR
65,9500

Afrin'e huzur geldi

TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

AA | 19.03.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde YPG/PKK-DAEŞ'e yönelik operasyonlar yoğunlaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

AFRİN'E DÖNÜŞ BAŞLADI

Teröristlerden temizlenerek özgürleştirilen Afrin’e komşu kent Azez’den de binlerce kişi akın etti. Terör örgütü denetiminde olduğu için yıllardır 20 kilometre uzaklıktaki Afrin’e gidemeyen Azez halkı, kentin terörden arındırıldığının haberini aldıktan sonra araçlarıyla yola düştü.

Uzun araç konvoyları ile Afrin’e giden binlerce Azezli gün boyu kentteki kutlamalara katılıp, sevinç gösterisi yaptı.

Afrin'e huzur geldi

Afrin'e huzur geldi

Afrin'e huzur geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şehit eşi: Eşimin intikamını çok şükür almışlar
Mehmetçik'in Afrin'deki kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdikleri mesajı izleyen şehit Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca duygulu anlar yaşayarak "O da orada rahat uyuyacak." dedi.
Van’da uyuşturucu operasyonunda 60 kilo eroin bulundu
Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kamyonda, kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket eroin bulunurken 3 kişi gözaltına alındı.
Erzurum’da kalabalık iki grup arasında tekme tokat kavga
Yakutiye ilçesinde, 18-20 yaşlarındaki kalabalık iki genç grubu arasında meydana gelen tekme tokat kavga kameralara yansıdı.
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

36
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

41
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

152
G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

13
ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

26
İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

6
Nursel Ergin kızın sildi

Nursel Ergin kızın sildi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM