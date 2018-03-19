Afrin'e huzur geldi

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1 UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturuyor Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, 4 ayrı program ile Avrupa'daki Türkleri dünyanın dört bir yanında bir araya getirecek.

2 Şenol Güneş: Uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık Başakşehir karşısında önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş "ilk yarıda sanki uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık" dedi.

3 Batuhan, Sakarya'da gollerine devam ediyor Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, Altay maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

4 Bir UBER sürücüsü daha taksicilerin saldırısına uğradı Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi.

5 Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti Cumhuriyet Gazetesi, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkezine diktiği heykelinin yıkılmasını eleştirdi.

6 Ağır hasarlı aracın hasarını gizleyene ceza Yargıtay, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.