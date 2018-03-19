Afrin'e huzur geldi

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde YPG/PKK-DAEŞ'e yönelik operasyonlar yoğunlaştı.
TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.
AFRİN'E DÖNÜŞ BAŞLADI
Teröristlerden temizlenerek özgürleştirilen Afrin’e komşu kent Azez’den de binlerce kişi akın etti. Terör örgütü denetiminde olduğu için yıllardır 20 kilometre uzaklıktaki Afrin’e gidemeyen Azez halkı, kentin terörden arındırıldığının haberini aldıktan sonra araçlarıyla yola düştü.
Uzun araç konvoyları ile Afrin’e giden binlerce Azezli gün boyu kentteki kutlamalara katılıp, sevinç gösterisi yaptı.