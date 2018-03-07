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Afrin'e son 9 kilometre kaldı

Afrin merkezine adım adım yaklaşılıyor. Kafr Cenne ve Meşale köylerinin de alınmasıyla merkeze daha da yaklaşıldı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 14:04..
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Afrin'e son 9 kilometre kaldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, bugün Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne ve Meşale köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Kritik öneme sahip bu iki köyün de alınmasıyla Afrin'in merkezine 9 kilometrelik bir mesafe kalmış oldu.

Afrin'e son 9 kilometre kaldı

AFRİN'E AÇILAN YOL

Kafr Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor.

Ayrıca, Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

BELDELERDEKİ SİVİLLERİ İLÇE MERKEZİNE TAŞIDILAR

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu.

Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

155 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 121'i köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 155 bölgeyi kontrol altına aldı.

Afrin'e son 9 kilometre kaldı

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