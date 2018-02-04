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Afrin'in batısındaki Hac Bilal köyü PKK'dan temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

AA | 04.02.2018 - 13:56..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 noktayı örgütten kurtarmıştı.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Teröristlerden kurtarılan bölgelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü de PYD/PKK'dan temizledi.

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