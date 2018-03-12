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Afrin'in merkezi çembere alınıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in merkezine kuzey cephesinden son 2 km, güney cephesinden 6 km kaldı. Merkezin çevresi sarılıyor.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 09:25..
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Afrin'in merkezi çembere alınıyor

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 51'nci gününe girdi. Harekatta bölgeler teröristlerden birer birer temizlenirken, bölgeden gelen görüntülerde Afrin'in merkezinde teröristlerin hazırlıkları görülüyor.

Afrin'in merkezi çembere alınıyor

HAVAALANI ALINDI

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda bölge teröristlerden arındırıldı. Bu bölgelerden biri de Cinderes-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı'ydı.

AFRİN'İN MERKEZİNE 2 KM

Bölgelerin teröristlerden temizlenmesiyle Afrin'in merkezine kuzey cephesinden 2 km, güney cephesinden 6 km kaldı.

İKİ CEPHE BİRBİRİNE 8 KM UZAKLIKTA

Zeytin Dalı Harekatı'nın Güney ve Kuzey cephelerinin birleşmesine ise 8 km kaldı. Cephelerin birleşmesiyle Afrin'in merkezi çemberin içinde olacak.

Afrin'in merkezi çembere alınıyor

HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Afrin'in merkezine gerçekleştirilecek olan meskun mahal operasyonu için ise sivil kıyafetli teröristlerin hazırlık yaptığı görüldü.

Teröristler hendek kazmaya, kumdan tepecikler yapmaya başladı.

Afrin'in merkezi çembere alınıyor

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