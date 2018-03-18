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Afrin'in merkezinin giriş kapısı yıkıldı

ÖSO birlikleri kontrol altına alınan Afrin kent merkezinin giriş kapısını da ele geçirdi.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 10:07..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ve TSK, kontrolü sağladı.

DİRENİŞ OLMADI

ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı.

AFRİN MERKEZİNİN GİRİŞ KAPISI

Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, Afrin'in giriş kapısı olan ve Kürtçe "Hoşgeldiniz" yazan yapıyı da ele geçirdi.

Afrin'in merkezinin giriş kapısı yıkıldı

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Daha sonra burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı.

ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor.

Afrin'in merkezinin giriş kapısı yıkıldı

Afrin'in merkezinin giriş kapısı yıkıldı

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