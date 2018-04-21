taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Afrinli çocuklardan Mehmetçik'e bir demet sevgi

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği harekat sona erdi, ancak bölgede temizlik faaliyetleri devam ediyor. Afrinli çocuklar devriye gezen Mehmetçik abilerini durdurup bir demet çiçek verdi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'nin Kuzey kesimlerinde gerçekleştirilen ve terörü bitirme mottosuyla yürütülen Zeytin Dalı harekatı sona erdi. Bölgede terör örgütlerinin yuvalarına yapılan temizlik operasyonları ile bölge tamamen temizlenmeye çalışılıyor.

Mehmetçik'in büyük bir efor sarf ederek yürüttüğü faaliyetlere en Türkiye dışında en büyük desteği bölgenin sivilleri ve masum çocukları veriyor.

Afrinli çocuklar Mehmetçiğe çiçek hediye etti - VİDEO

DEVRİYE GEZEN MEHMETÇİK'E BİR BUKET ÇİÇEK

Bölgede asayişi sağlamak için sürekli devriye gezen Türk askerlerine moral motivasyon sağlayan Afrin halkı ile birlikte küçük çocuklar da Mehmet abilerine sevgi gösterilerinde bulunuyor.

Zırhlı araç içerisinde devriye gezen Mehmetçiklerin önünü kesen bir grup Afrinli çocuk, abilerini durdurarak onlara küçük bir sürpriz yaptılar. Camı açan Askere bir buket çiçek armağan eden Afrinli çocuklar Türk askerine büyük mutluluk yaşattı.

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ: MEHMETÇİK

Çiçeği verdikten sonra askerleri selamlayan çocuklar Mehmetçik'e büyük mutluluk yaşattı. Yürüttüğü harekat ile birlikte halka, sivillere yaptığı yardımlar, Mehmetçik'i halkın ve çocukların sevgilisi haline getirdi.

Bu görüntüler de, Türk askerinin girdiği her toprağa huzuru, mutluluğu ve barışı getirdiğini gösterdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afganistan'da patlama: 5 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü
BBC'nin İngiliz Selin'i Türkiye karşıtı yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi. Deizm tartışmalarının yaşandığı gündemde deist ve atesitlerle "tiyatro" gibi röportaj yaptı.
ABD'nin en yaşlı suçlusu 83 yaşında idam edildi
ABD medyası, Alabama eyalet yetkililerinin 83 yaşındaki cinayet suçlusu Walter Moody hakkında verilen idam cezasının uygulandığını duyurdu.
Dünyaca ünlü DJ Umman'da ölü bulundu
28 yaşındaki "Avicii" ismiyle bilinen İsveçli Tim Bergling'in menajeri Diana Baron, DJ'in Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

60
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

134
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

41
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

42
Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

105
Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

92
Sadettin Köpek'in infazı Diriliş severleri çılgına çevirdi

Sadettin Köpek'in infazı Diriliş severleri çılgına çevirdi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM