Afrinli çocuklardan Mehmetçik'e bir demet sevgi

Suriye'nin Kuzey kesimlerinde gerçekleştirilen ve terörü bitirme mottosuyla yürütülen Zeytin Dalı harekatı sona erdi. Bölgede terör örgütlerinin yuvalarına yapılan temizlik operasyonları ile bölge tamamen temizlenmeye çalışılıyor.

Mehmetçik'in büyük bir efor sarf ederek yürüttüğü faaliyetlere en Türkiye dışında en büyük desteği bölgenin sivilleri ve masum çocukları veriyor.

Afrinli çocuklar Mehmetçiğe çiçek hediye etti - VİDEO

DEVRİYE GEZEN MEHMETÇİK'E BİR BUKET ÇİÇEK

Bölgede asayişi sağlamak için sürekli devriye gezen Türk askerlerine moral motivasyon sağlayan Afrin halkı ile birlikte küçük çocuklar da Mehmet abilerine sevgi gösterilerinde bulunuyor.

Zırhlı araç içerisinde devriye gezen Mehmetçiklerin önünü kesen bir grup Afrinli çocuk, abilerini durdurarak onlara küçük bir sürpriz yaptılar. Camı açan Askere bir buket çiçek armağan eden Afrinli çocuklar Türk askerine büyük mutluluk yaşattı.

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ: MEHMETÇİK

Çiçeği verdikten sonra askerleri selamlayan çocuklar Mehmetçik'e büyük mutluluk yaşattı. Yürüttüğü harekat ile birlikte halka, sivillere yaptığı yardımlar, Mehmetçik'i halkın ve çocukların sevgilisi haline getirdi.

Bu görüntüler de, Türk askerinin girdiği her toprağa huzuru, mutluluğu ve barışı getirdiğini gösterdi.