taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5007
EURO
3,9157
ALTIN
139,79
PETR
45,8400

Afyon'da 520 hayvan telef oldu

Bolvadin ilçesinde çatısı çöken ağıldakı 520 küçükbaş hayvan telef oldu.

27.06.2017 - 04:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bolvadin’e bağlı Özburun Beldesi’nde İlyas Karaşahin’e ait ağılın çatısı, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bolvadin, Bayat ve Emirdağ’dan 6 yetiştiriciye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine jandarma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ekipleri geldi.

Afyon'da 520 hayvan telef oldu

Yapılan incelemede çatının altında kalan 520 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlar Özburun Belediyesi'ne bağlı iş makineleriyle açılan çukura gömüldü.

Afyon'da 520 hayvan telef oldu
Afyon'da 520 hayvan telef oldu
Afyon'da 520 hayvan telef oldu
Afyon'da 520 hayvan telef oldu

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da başıboş eşek kazaya neden oldu: 5 yaralı
Yola çıkan eşeğin neden olduğu kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
PKK'nın Susa katliamında öldürdüğü vatandaşlar anıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 25 yıl önce camide katledilen 2'si çocuk 10 kişi için anma etkinliği yapıldı.
Marmaris'te tatilden dönüş trafiği
bayram tatili için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu akşam saatlerinde başladı. Caddelerde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm
Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi’nde, alt yapı çalışması nedeniyle tozdan rahatsız olan vatandaşlar, yola ıslak halı ve kilim serdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

15
Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

38
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

11
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

2
Arjantin'de öğrenci otobüsü devrildi: 15 ölü

Arjantin'de öğrenci otobüsü devrildi: 15 ölü

0
İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı açılacak

İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı açılacak

0
İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

İtalya'da metro inşaatında Mini Pompei kalıntıları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM